クロワッサンに香ばしく焼かれたパティが挟まった、リッチな“ごちそうバーガー”の制作過程がSNSで話題を集めている。【映像】こだわり抜いた“チーズの焦げ目”（実際の様子）投稿したのは、数々のミニチュア作品を生み出しているfraise（フレーズ）さん（@fraise9_nao）。Xに、実物の1/12ほどのサイズの“クロワッサンスマッシュバーガー”の制作過程を投稿した。投稿者によると、作品はすべて粘土で制作されており、それ