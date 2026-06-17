タレントの山田邦子（66）が17日、ブログを更新。芸能人と芸能事務所に関する意味深長な言葉をつづった。「またか………」とのタイトルで投稿。「八代亜紀さんの時もかなりショックだったんだけどなんだかんだ言ってやっぱり太田プロはちゃんとしてた」と23年12月に亡くなった歌手の八代亜紀さんや、自身がかつて所属していた芸能事務所について言及。「芸能人は何歳になっても大人子供みたいな部分があって…」と吐露しつつ、「