シンガー・ソングライター山崎まさよし（54）の公式スタッフアカウントが17日までに更新。「30周年スペシャル企画」を発表した。スタッフアカウントでは「山崎まさよし30周年スペシャル企画1996年の山崎まさよし『セロリ』オリジナルリリースから30年。木村拓哉さんが『セロリ』をカバー！山崎まさよしもコーラス、ハーモニカ、ラップでコラボレーション参加！」とコラボ企画を発表した。続けて山崎本人も「山崎まさよしコメント