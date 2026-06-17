デイリーヤマザキは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを開催しています。2026年6月16日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。お菓子やパンが値引きに【GREEN DA・KA・RAやさしい麦茶無料券】6月16日から22日までの期間、サントリー「伊右衛門」（600ml）を1本購入すると、「GREEN DA・KA・RAやさしい麦茶」（680ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。引換期間は6月23日から7月6日まで。