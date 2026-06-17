【第11話1】 6月17日 公開 第11話1を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は6月17日、真顔逸華氏によるマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第11話1をチャンピオンクロスにて公開した。 第11話1では、風邪を引いたうさぎのお見舞いに出向くハジメ。汗でべたべたするからと、身体を「隅々まで」拭いてほしいと頼まれて……。 チャンピオンクロス「デカいうさぎに懐かれた!?」のページ