6月15日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、前週に引き続き、ミニスカートをはいてさまざまな競技に挑む名物企画「ミニスカート陸上2026」が開催された。【映像】くりぃむ有田、後輩の人気芸人に苦い顔…「誰も笑いませんから、こんなん」上田晋也も「コイツいらない」前半戦では、3年ぶり4回目の出場となる田中樹（SixTONES）、初出場の猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディーからなる“アイドルチーム”が大活躍。15