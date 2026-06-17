日本銀行新潟支店に新たな支店長が就任し、県内の経済について「大きなポテンシャルがある」と語りました。6月15日付けで就任した吉村研太郎支店長は岐阜県出身の48歳で2001年に入行。前の役職は、政策委員会室・経営企画課長で、日銀の組織運営やAI活用に関わる業務を行ってきました。会見で吉村支店長は地域経済の現状を理解し、政策に生かしてもらえるよう、本店に報告したいとしています。【日本銀行新潟支店吉村研太郎支店