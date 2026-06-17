グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、カルビーの「Jagabee」コラボレーションのポテトスナック「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」を、東京駅一番街「東京おかしランド」で2026年6月16日に先行販売を開始しました。クリアポーチとミニタオルが付いたセットも用意「東京ばな奈」35周年のコラボ企画第2弾として、ポテトスナック「Jagabee（じゃがビー）」とのスペシャルコラボが実現。Jagabee