9月よりPrime Videoで独占配信される、なにわ男子の道枝駿佑主演ドラマ『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』の追加キャストとして、久保史緒里、渋谷凪咲、石井杏奈の出演が発表された。 参考：なにわ男子 道枝駿佑、初の刑事役で女子大生に『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』配信決定 本作は、刑事×女子大生×ミュージカルというジャンルミックスの“青春やり直し”潜入サスペンスコメディ。ストームレ