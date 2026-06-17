『ハッチング -孵化-』のハンナ・ベルイホルム監督の新作映画『Nightborn（原題）』が、『ナイトボーン -夜哭-』の邦題で8月28日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと特報映像が公開された。 参考：『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』が私たちにくれた居場所全ての終わりであり始まり 本作は、第76回ベルリン国際映画祭