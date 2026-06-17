スイス、スペイン、ペルー合作映画『Reinas（原題）』が、『マイ・リトル・クイーンズ』の邦題で8月21日より新宿ケイズシネマ、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開されることが決定した。 参考：『モータルコンバット／ネクストラウンド』成功の鍵は“信じる心”他では味わえない爽快感 本作は、第74回ベルリン国際映画祭ジェネレーションKPlus部門で最優秀作品賞を受賞、