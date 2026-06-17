7月1日より中京テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする水曜プラチナイト新ドラマ『おちたらおわり』のメインビジュアルとティザー映像が公開され、新たに池田直人（レインボー）、船ヶ山哲、木原勝利、高井佳佑（ガーリィレコード）、清水海李、簡秀吉の出演が発表された。 参考：宇垣美里が乗り越えたアナウンサー時代の“どん底”と自身の結婚観 「答えがまだ出ていない」 本作