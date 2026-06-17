DEAN FUJIOKAが、新曲「Loved One」を本日6月17日に配信リリース。また、あわせてMVおよび新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【映像あり】DEAN FUJIOKA、川島海荷＆伊島空が出演した「Loved One」MV） 本楽曲は、現在放送中のドラマ『LOVED ONE』（フジテレビ系）の主題歌に使用されている。同作の主演を務めるDEAN FUJIOKAが自ら作詞作曲を手がけたバラードで、“人の生と記憶”、そして“