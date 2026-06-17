「私はスコットランドで看護を教えることになりました」 参考：『風、薫る』第59話、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）らが女学校を卒業する 別れというのはいつも突然やってくる。NHK連続テレビ小説『風、薫る』第58話では、バーンズ（エマ・ハワード）のこの一言から、看護学校卒業間近のりん（見上愛）たち6人のそれぞれの“夢と幸せ”を考え始める。 バーンズは「私の夢はあなた方に託します」と英語