高松市の仏生山にある法然寺で、アジサイが見ごろを迎えています。 【写真を見る】梅雨の彩り 仏生山の法然寺でアジサイが見ごろ【香川】 赤、青、色とりどりのアジサイが境内を彩る 法然寺は、かつて讃岐に流された浄土宗の開祖、法然が身を寄せ、江戸時代に初代高松藩主、松平頼重が松平家の菩提寺として再興したことで知られます。 初夏になるとアジサイが咲き誇る名所として人気です。訪れた人は、法然の没後800年を記念し