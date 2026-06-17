しまむらは、6月17日15時から『ポケットモンスター』のポケモンたちがデザインされた商品の予約受付を、しまむらオンラインストアにて開始する。 【画像】ゲンガーやピカチュウをプリントしたアラジンパンツも 今回販売されるのは、メンズのアラジンパンツ、枕カバー、敷きパッド、枕の全4種。デザインがぞれぞれ2種あるので、全8点の展開だ。 注文期間は、アラジンパンツが17日15時から20日23時まで、