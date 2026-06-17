１７日前引けの日経平均株価は前営業日比５２１円５８銭高の６万９９２６円０８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は９億６１２６万株、売買代金概算は５兆２６２５億円。値上がり銘柄数は１２００、対して値下がり銘柄数は３１７、変わらずは４６銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場での半導体株安を受けて朝方は軟調なスタートだったが、寄り後は一貫して買いが流入し次第高の展開に