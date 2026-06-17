ウンナナクールはこのほど、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画「ハリー・ポッター」とのコラボ第3弾を展開しました。■第3弾は『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の世界観今回のコラボでは、『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』の世界観を表現したコレクションが登場。ホグワーツ魔法魔術学校の四寮を表現したデザインした「364ブラ シンプル」