みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。少しずつ汗ばむ日が増えてきて、さっぱりしつつも満足感のある冷たいスイーツが恋しくなる季節になってきましたね。そんな時に全力でおすすめしたいのが、2026年6月9日から期間限定で新発売されたハーゲンダッツ バー『洋梨＆ミルク』。これが自分へのプチご褒美にとってもぴったりな新作なんです！さっそく実食レポートします。■果汁＆果肉の贅沢なコン