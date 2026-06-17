ファンケルは6月16日、ボディ用美容液「ボディセラム マッサージ＆肌ひきしめ」（3,850円）を、通信販売と直営店舗にて数量限定で発売します。■うるおいケアとセルフマッサージが1本で同時に行える同商品は、美容液によるうるおいケアと、5つのローラーによるセルフマッサージを叶えるボディ用美容液。吐出口の周りに5つのマッサージローラーを搭載しており、美容液の塗布とマッサージを一連の動作で行えます。チューブから適量を