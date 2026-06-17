ジュンが運営する「ROPE’ PICNIC（ロペピクニック）」は、2026年春夏シーズンから展開しているシリーズ「ロぺピクニックのちゃんと＋かわいい保証」の第2弾商品を、「ROPE’ PICNIC」全店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE」にて発売しました。■ポロ襟デザインのレーストップスやバルーンスカートなどを展開同シリーズでは、“「これで大丈夫」と思える一着を。”をテーマに、きちんとした見