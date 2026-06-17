ケイシイシイは6月15日〜7月1日、JR東京駅 グランスタ東京 スクエア ゼロにて「小樽洋菓子舗ルタオ」を出店します。■新商品の先行販売や限定商品の出品も期間中は、看板商品のチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」や、季節限定フレーバー「メロンドゥーブル〜北海道赤肉メロン〜」（2,484円）など、こだわりのスイーツを多数販売します。「メロンドゥーブル〜北海道赤肉メロン〜」は、北海道赤肉メロンを使ったドゥーブル。上