協同乳業は6月22日、埼玉県秩父産の和メープルを使用した新商品「和メープルプリン パンケーキ風」を、全国のスーパー・コンビニエンスストアにて発売します。■和メープルのプリン＆メープル風味ソースの2層仕立て本シリーズは、洋菓子屋さんの本格スイーツをイメージしたこだわりのプリンとして、『和栗プリン モンブラン仕立て』、『安納芋プリン スイートポテト仕立て』、『宇治抹茶プリン ティラミス仕立て』に続く、第4弾の