スタイリングライフ・ホールディングスプラザスタイル カンパニーは6月11日、「CONVERSE（コンバース）」とサンリオのキャラクター「ハローキティ」のコラボによるPLAZA限定アパレルコレクションを、全国のPLAZAにて発売しました。■プリントTシャツやデニムスカートなど全20アイテム同コレクションでは、赤・青を基調にした「ハローキティ」の世界観と、コンバースならではのカジュアルなムードを融合させた全20アイテムがライ