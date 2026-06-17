よだれオクラ【画像を見る】オクラの甘みによく合う薬味だれ「よだれオクラ」夏になったら食べたい旬野菜のオクラ。薬味たっぷりのたれで、やみつきになるレシピのご紹介です。ゆで時間も短く、サッと作れるのでもう一品おかずを増やしたい時やおつまみにも◎です。■よだれオクラ薬味たっぷりのたれがオクラの甘みにマッチ夏野菜オクラをたっぷり味わう【材料・2人分】オクラ…大8本（約80g） A＜混ぜる＞長ねぎのみじん切