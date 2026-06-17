ヨックモックは、ヨックモック 東京駅一番街店限定で、新感覚の体験型デザート「クーシェ（COO-CHE）」を2026年6月19日（金）より数量限定で発売します。■まるで「飲むシガール®」!?新感覚の体験型デザートラングドシャーが入ったカップにシェイクを入れた、サクサク食感×なめらかシェイク「クーシェ」が登場。​シガール®をクーシェ用にアレンジしたラングドシャー生地​の中に、バニラ味のオリジナルシ