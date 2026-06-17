開催：2026.6.17 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 2 - 12 [ツインズ] MLBの試合が17日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとツインズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するツインズの先発投手はゼビー・マシューズで試合は開始した。 1回表、1番 トレバー・ラーナック 2