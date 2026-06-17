現地６月16日に開催された北中米W杯グループステージ１節で、アルジェリア代表は前回王者のアルゼンチン代表とアメリカのカンザスシティで対戦。リオネル・メッシにハットトリックを許し、０−３で敗れたなか、23番を背負う守護神に注目が集まっている。その名はリュカ・ジダン。あの英雄ジネディーヌ・ジダン氏の次男だ。父はフランス代表で活躍したが、祖父母の母国の代表を選択した。その事実に驚いたファンが多いようで