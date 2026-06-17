韓国を訪問した外国人観光客が1か月間に使用した金額が、史上初めて2兆ウォン（日本円＝約2117億円）を超えた。【注目】日本からは1500億円超!?「外国人医療観光」で潤う韓国経済韓国観光公社が6月17日、「韓国観光データラボ」の外国人カード消費ビッグデータを分析した結果、5月時点で外国人観光客による韓国国内でのカード支出額が2兆1222億ウォン（約2247億2739万円）と集計された。前年同月比で67.1％増加した数値で、2023年