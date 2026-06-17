開催：2026.6.17 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 2 - 5 [ロッキーズ] MLBの試合が17日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとロッキーズが対戦した。 カブスの先発投手はエドワード・カブレラ、対するロッキーズの先発投手はライアン・フェルトナーで試合は開始した。 1回裏、1番 ピート・クローアームストロング 4球目を打ってラ