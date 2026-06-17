現地６月16日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（J組）第１節で、FIFAランキング２位の前回大会王者アルゼンチン代表と、同28位のアルジェリア代表が対戦した。アルゼンチンは、６大会連続のワールドカップ出場となる38歳のリオネル・メッシがキャプテンマークを巻いて先発。この試合で国際Aマッチ通算200試合出場の偉業を達成した。試合は立ち上がりから激しい展開となる。６分、右サイドでの連係からメ