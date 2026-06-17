エクスペディア・グループはこのほど、2026年夏の旅行トレンドレポート「Unpack ’26 Summer」を発表しました。同レポートでは、今夏の旅行者の旅行計画や行動傾向を分析し、2026年夏に注目される3つの旅行トレンドを紹介。各トレンドは、エクスペディア、Hotels.comにおける検索や予約データ、旅行者を対象にした調査をもとにまとめています。■気軽にアクセスできる「この夏の注目旅行先」今年の夏は、国内旅行への関心が世界的