2010年の南アフリカ・ワールドカップ、日本はグループステージ第２戦でオランダに０−１と敗れた。その完封負けから16年──。北中米ワールドカップの初戦で再びオランダと相まみえた日本は、２度リードされながらも最終的に２−２のドロー。一時はボールを保持して主導権を握る時間帯もあり、世界屈指の強豪を慌てさせた。16年前の一戦を知る長友佑都は、試合翌日に日本代表の成長について問われると、その変化を次のように