スリーエム ジャパンはこのほど、ポスト・イット® ブランドから、“気持ちを届けるよろこび”をコンセプトにした新製品「ポスト・イット® ノート／ふせん SUISAI Fusen Collection」を発売しました。■大切な言葉を、しっかり残そうオフィスのペーパーレス化や教育現場でのデジタルツールの導入など、デジタル化が急速に進む一方で、手書きによるコミュニケーションの価値が再評価されています。3M社が2024年に米国で実