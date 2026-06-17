「BCNランキング」2026年6月1日〜7日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位スマートフォン用防水ケース/IPX8/お風呂用P-WPSB04WH（エレコム）2位Galaxy A25 5G ハイブリッドケースPM-G253HVCKCR（エレコム）3位iPhone 16e ハイブリッドケース シルキークリア メタルステッカー付PM-A25SHVCKMCR（エレコム）4位iPhone 17 ソフトケース メタルステッカ