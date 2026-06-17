【写真】渡辺翔太『フィガロジャポン』横顔モノクロカット／カラーカット 雑誌『フィガロジャポン』公式Xにて、Snow Manの渡辺翔太のモノクロカットが公開された。 渡辺は雑誌公式サイトや、雑誌『フィガロジャポン』7月号に掲載されているインタビュー「渡辺翔太の舞台裏。」に登場している。 ■アップの横顔インタビューカットが公開 公開されたのは、渡辺をアップで捉えた横顔のモノクロカット。美しい