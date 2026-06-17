もう止まらない。アルゼンチン代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＪ第１節でアルジェリア代表と対戦している。この試合で先発したリオネル・メッシは、17分に鋭いミドルで先制点を挙げると、60分にこぼれ球を押し込んで２点目をゲット。さらに76分、狙いすましたグラウンダーのシュートを流し込んだ。 いきなりのハットトリック。破格のパフォーマンスに、ネット上では「かっこよすぎ」「メッシはメッシだった