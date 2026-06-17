【写真】目黒蓮＆吉本実由のピースショット／“親子”を演じる目黒蓮＆吉本実由の仲良しオフショット 映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが更新。劇中で親子を演じる目黒蓮（Snow Man）と吉本実由の入学式ショットが公開され、注目を集めている。 ■目黒蓮＆吉本実由の“親子ショット” 投稿では、「花の入学式に撮影した親子ショット」と紹介され、目黒と吉本が並んでピースサインを見せるオフショットを公開。