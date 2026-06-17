ドウシシャは6月9日に、照明ブランド「Luminous（ルミナス） LED」から、LEDコンパクトシーリングライト「Vitz nano（ヴィッツ ナノ）」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。カラーは、グレーホワイト、木目調の2色。「ドウシシャマルシェ」での価格は、60形モデル（825lm）が3828円、100形モデル（1530lm）が4738円、動体検知センサー付きモデル（825lm）が4928円。●蛍光灯終了で進む「LED化」