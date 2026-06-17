【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5人組ガールズグループのMYERAが、新曲「Wantcha bad」を6月22日にリリースすることが決定。さらに、同曲のMVが6月23日に公開されることが明らかとなった。 ■「Wantcha bad」MVは豪雨演出が見どころ “たまらなくあなたが欲しい”という意味の言葉をタイトルに冠した本作は、中毒性のあるフックと、曲中で次々と表情を変える展開が特徴的なガチャポップダンスナ