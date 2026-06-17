【その他の画像・動画等を元記事で観る】 主演・道枝駿佑が「刑事」×「女子大生」×「ミュージカル」という前代未聞のジャンルミックスに体当たりで挑む『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』が、9月よりPrime Videoにて独占配信。このたび、道枝が演じる刑事・松見奏多が潜入する椿野芸術大学の女子大生キャストとして、久保史緒里、渋谷凪咲、石井杏奈の出演が決定した。 ■道枝駿佑演じる刑事が、女子大生として潜入