【その他の画像・動画等を元記事で観る】 草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに旧字体の前＋刀が正式表記）が、自身のオフィシャルYouTube『ユーチューバー 草なぎチャンネル』で初の海外ロケを敢行。韓国・釜山を訪れ、その魅力を余すところなく紹介する。 ■『はじめての韓国旅行』キャンペーンの一環として実施 今回の海外ロケは、7月1日からのパスポート発給手数料引き下げを機に、韓国の文化