【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iが、ライブ映像作品『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』を8月19日にリリースすることを発表した。 ■Number_iの豪華な特典映像を収録 本作は、アルバム『No.II』を携えて開催され、全国で約30万人を動員したアリーナツアーのファイナル公演、さいたまスーパーアリーナのライブの模様を完全パッケージ化した、ファン待望の映像作品