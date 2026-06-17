浜田省吾ソロデビュー50周年を記念し、現在進行中の『SHOGO HAMADA 50th Anniversary Vinyl Collection』。今回は、7月22日にアナログLP盤がリリースされる4作品より、1979年リリースの4thアルバム『MIND SCREEN』について紐解いていく。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■キャリア最大の“実験作”であり“過渡期の記録” 前作『Illumination』で、時代が求めるニューミュージック