日経225先物は11時30分時点、前日比590円高の6万9960円（+0.85％）前後で推移。寄り付きは6万9010円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9185円）を下回る形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き直前には6万8870円まで売られる場面もみられた。ただ、下へのバイアスは強まらず、売り一巡後は押し目待ち狙いのロング優勢の流れから現物の寄り付き直後にはプラス圏を回復。買い一巡後は6万9500円～6万9700円辺りでの