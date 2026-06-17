17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比420円高の6万9970円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万9926.08円に対しては43.92円高。出来高は1万9549枚となっている。 TOPIX先物期近は4026ポイントと前日比28.5ポイント高、現物終値比4.84ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69970+420