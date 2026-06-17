バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は17日、フィリピン・パサイシティでプール5第2週の第1戦が行われる。世界ランキング4位の女子日本代表は、同9位のセルビア代表と対戦する。カナダラウンドで4連勝を飾り、好スタートを切った日本女子。フィリピンに舞台を移し、その勢いを維持できるか注目が集まる。 ■フィリピンラウンド初陣に臨む 日本はトルコ出身のフェルハト・アクバ