日銀新潟支店の新しい支店長が会見を開き、県内の経済成長に期待感を示しました。 ■日銀新潟支店 吉村研太郎支店長 「(新潟は)全国の誰が聞いてもわかるような一流のブランドを持っている。非常にポテンシャルのある大きな経済であるという印象を持っている。」 16日に着任会見を開いた吉村研太郎支店長は岐阜市出身の48歳。2001年に日銀に入行し、経営企画課長などを務め 新潟に初めて赴任しました。 日銀によ