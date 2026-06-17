青少年の薬物乱用を防止するため高校生らが啓発チラシを配り、薬物の乱用防止を訴えました。17日、JR大竹駅の改札前では午前7時半から大竹高校の生徒と警察署の職員など30人で、駅の利用者に薬物乱用防止の啓発チラシを配りました。去年、広島県警が大麻事案で検挙した人数は103人と過去最高で、そのうちの約75％が30歳未満の若者でした。■大竹高校3年松本紫音さん「薬物について考える機会が授業でしかないので、このような活