ＪＲ北海道の新たな観光列車「赤い星」と「青い星」の完成予想デザイン展が６月１７日から始まり、開場直後から来場者が訪れていました。道南スギをふんだんに使ったぬくもりのある豪華な車内。ＪＲ北海道が２０２７年から運行を予定している新たな観光列車「赤い星」と「青い星」の完成予想デザイン展が、１７日から始まりました。 （来場者）「乗りたいです。楽しみですね」（デザインを担当水戸岡鋭治さん）「２０２７年